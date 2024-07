Estudo: Textor e Leila são os dirigentes mais populares do Brasil

Um dos principais duelos da temporada do futebol brasileiro se aproxima. Assim, os mandachuvas de Botafogo e Palmeiras possuem papel importante na relevância do jogo que acontecerá nesta quarta-feira (17), no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Levantamento inédito do “Bolavip Brasil” foi atrás para medir a popularidade dos principais dirigentes do Brasil. O resultado mostrou que Leila Pereira e John Textor são os mandatários mais populares do país, à frente do presidente do Flamengo, clube com maior torcida do país, Rodolfo Landim.

Metodologia

Foram considerados, então, todos os presidentes, donos de sociedades anônimas e CEOs de SAF da primeira divisão do futebol brasileiro com mais de 12 meses nas respectivas funções. Em razão disso, Corinthians, Vasco, Cruzeiro e Atlético-MG, que tiveram mudanças no comando do futebol nos últimos 12 meses, ficaram fora do levantamento.

Em seguida, o levantamento checou o número de buscas pelos respectivos dirigentes no último ano, em território nacional.