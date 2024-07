Ex-jogador da Premier League é condenado a 16 anos de prisão

O ex-jogador Nathan Ashton, de 37 anos, foi condenado à 16 anos de prisão por estuprar duas mulheres. A sentença para os ataques que ocorreram em 2015 e 2023 foi anunciada nesta terça-feira (16).

O primeiro caso aconteceu dentro de um carro, quando a vítima foi levada até Reading e acabou sendo violentada no banco de trás do veículo. Após o crime, Ashton teria dito que ela iria sobreviver. No Tribunal, a mulher revelou que esperou por anos para fazer a denúncia por se sentir culpada pelo fato. Ela teria ido a uma clínica especializada em saúde sexual no dia seguinte ao estupro, onde revelou o ocorrido.

De acordo a mídia local, o promotor Ahmed Hossain deu mais detalhes sobre as falas da vítima.