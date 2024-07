Atlético-GO x Vasco: quanto está o jogo? Veja placar parcial

O Vasco na Gama havia saído na frente com um gol de Praxedes, porém após analise do VAR o gol foi anulado.

Atlético-GO e Vasco da Gama jogam hoje, quarta-feira, 17 de julho (17/07), pela 17ª rodada do Brasileirão 2024. A partida é disputada no Estádio Antonio Accioly, em Goiania (GO), e começou às 19 horas (horário de Brasília).

Como chegaram Atlético-GO e Vasco da Gama para o jogo pelo Brasileirão



O clube carioca está em êxtase, muito por causa do extracampo, visto que a equipe cruz-maltina anunciou a contratação do meia Philippe Coutinho, que irá retornar ao time após 14 anos. Além disso, o retrospecto do Vasco tem sido positivo nos últimos jogos, com três vitórias seguidas.

Já o Atlético-GO não vence há oito jogos e ocupa a vice-lanterna. Com 11 pontos, a equipe goiana está a quatro de distância do primeiro clube fora da zona de rebaixamento, o Vitória.