Intimado pela Fifa, Vasco desmente falas de Ramón Díaz

A novela envolvendo Vasco e Ramón Díaz ganhou novos capítulos após a apresentação do argentino no Corinthians, na última segunda-feira (15). Pouco menos de uma semana depois de Ramón acionar a Fifa para o recebimento da rescisão (cerca de R$ 26 milhões), a notificação foi recebida pelo Cruz-Maltino, também na segunda.

Além disso, o vice-presidente de futebol do clube, Paulo Salomão, desmentiu as falas do treinador em sua chegada ao time paulista. O argentino voltou a afirmar que sua demissão se deu “pelo Twitter”, além de revelar que em “nenhum momento houve comunicação do Vasco, nem presidente, nem 777. Não tem uma chamada no meu telefone de dirigente do Vasco”.

