Carro do zagueiro Luan, ex-Vasco e Palmeiras, é atingido por tiros

Caso aconteceu em via expressa no Rio de Janeiro; jogador se transferiu recentemente para o Toluca, do México

O carro do zagueiro Luan, ex-Vasco e Palmeiras, foi atingido por tiros na Linha Vermelha, via expressa no Rio de Janeiro. O veículo, que era conduzido pelo cunhado de Clarisse Alves, esposa do jogador, acabou alvejado após deixar o Aeroporto do Galeão.

A situação foi relatada pela própria Clarisse. Em sua conta no Instagram, a esposa de Luan fez um vídeo onde exibe os danos no carro, que possui pelo menos quatro marcas de tiros. Um dos projéteis chegou a atravessar o veículo e atingir o banco do carona. Ninguém ficou ferido.