Rosário Central x Internacional: onde assistir ao vivo - Sul-Americana

Em baixa na atual temporada, o Internacional recém foi desclassificado da Copa do Brasil. A equipe colorada já havia perdido o primeiro jogo por 2x1, o que levou à saída do técnico Eduardo Coudet. Sem seu técnico, no segundo jogo, com um empate, o time foi eliminado da competição.

Agora, ainda sem um técnico efetivo, o clube gaúcho volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Na segunda colocação do grupo C, seus rivais estão vindo da Copa Libertadores.

O Rosário Central dividiu o grupo com Atlético-MG, Peñarol e Caracas. Após ficar com a terceira colocação do grupo, terá que disputar os playoffs da Sul-Americana. A equipe que se classificar irá enfrentar o Fortaleza, atual vice-campeão da competição.