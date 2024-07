Internacional mira contratação do ex-treinador do Porto

O Internacional está de olho no mercado de transferências e um treinador português apareceu no radar da equipe. De acordo com a ‘GZN’, o Colorado mira a contratação do técnico Sérgio Conceição, de 49 anos, que está livre desde a saída do Porto e aparece como prioridade por parte da diretoria do clube de Porto Alegre.

Além disso, a mesma fonte adianta que uma proposta já foi entregue a Sérgio Conceição, e o treinador português mostrou-se “animado” com a possibilidade de trabalhar no futebol brasileiro.

O Internacional vive o seu pior momento na temporada. Além da eliminação recente na terceira fase da Copa do Brasil, para o Juventude, o Colorado vem de quatro partidas seguidas sem vitória no Brasileirão e somou apenas dois pontos nos últimos 12 disputados.