Textor contrata ex-promotor do Fifagate para processar Leila Pereira

Dono do Botafogo diz que presidente do Palmeiras "cruzou a linha" nas acusações contra ele: 'Estou obviamente sendo atacado'

Dono do Botafogo, John Textor pretende processar a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, na Justiça dos Estados Unidos. Ambos têm trocado acusações e críticas desde o fim do ano passado, quando os dois times disputaram o título brasileiro vencido pela equipe paulista, e estão em guerra judicial no Brasil.

“Ela cruzou a linha. Eu vou atrás dela. Eu contratei Paul Tuchmann, que teve papel determinante na queda de dirigentes da Fifa. Ele agora está no setor privado, é advogado. Eu vou olhar de forma responsável. Estou obviamente sendo atacado”, disse Textor ao “ge”.

Para isso, Textor contratou o advogado Paul Tuchmann para processar Leila nos EUA. Tuchmann é um ex-promotor do Departamento de Justiça dos EUA que atuou diretamente no Fifagate, a maior investigação sobre corrupção da história do futebol.