Flamengo x Fortaleza: onde assistir, horário e provável escalação

Flamengo x Fortaleza se enfrentam hoje, quinta-feira, 11 de junho (11/07), pela 16ª do Brasileirão 2024. A partida será disputada no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Brasília).

Líder no Campeonato Brasileiro, o Flamengo busca manter o bom momento e, jogando em casa, irá confiante para o confronto contra o Fortaleza. A equipe de Tite tem atualmente 31 pontos. A vantagem para o segundo colocado deveria ser maior, mas em seu último jogo, no Maracanã, conseguiu apenas um empate contra o Cuiabá.

Já o Fortaleza contará com o retorno do volante Hércules e do meia Kervin Andrade, que volta da seleção venezuelana, e o zagueiro Kuscevic, que retorna do Chile. No último jogo, o Leão enfrentou o rival do Flamengo, Fluminense, e venceu a partida por 1 a 0.