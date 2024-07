Assistir Flamengo x Fortaleza ao vivo, online, na TV e grátis

Flamengo e Fortaleza jogam hoje, quinta-feira, 11 de junho (11/07), pela 16ª do Brasileirão 2024. A partida é disputada no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Brasília).

Fortaleza contará com o retorno do volante Hércules e do meia Kervin Andrade, que volta da seleção venezuelana, e o zagueiro Kuscevic, que retorna do Chile. No último jogo, o Leão enfrentou o rival do Flamengo, Fluminense, e venceu a partida por 1 a 0.

Flamengo x Fortaleza: escalação

Flamengo



Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Erick Pulgar e Gerson; Luiz Araújo, Pedro e Matheus Gonçalves.

Fortaleza



João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Hércules e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Horário: quando será Flamengo x Fortaleza



Hoje, quinta-feira, 11 de junho (11/07), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Fortaleza



Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)