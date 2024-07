Corinthians x Vitória: onde assistir ao vivo - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Em crise, o Timão não vence há sete compromissos no Campeonato Brasileiro, e se encontra na penúltima colocação da liga nacional, com nove pontos. Já o Vitória, comandado por Thiago Carpini, se encontra na 15ª posição, com 12 pontos. Na última rodada, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Athletico-PR, no Barradão. (Com Gazeta Esportiva)



Corinthians x Vitória ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Horário: quando será Corinthians x Vitória



Hoje, quinta-feira, 4 de julho (4/07), às 20 horas (horário de Brasília)