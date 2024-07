Argentina x Equador: onde assistir ao vivo - Copa América

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no canal de TV fechada SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

A Argentina chega embalada para o confronto. Os atuais campeões mundiais encerraram a fase de grupos na liderança do Grupo A com nove pontos e 100% de aproveitamento. Do outro lado, o Equador avançou na competição na segunda posição do Grupo B, conquistando quatro pontos. Os equatorianos se classificaram após empate sem gols com o México na última rodada. (Com Gazeta Esportiva)

Argentina x Equador ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Globo : canal de TV aberta

: canal de TV aberta SporTV: canal de TV fechada

Horário: quando será Argentina x Equador



Hoje, quinta-feira, 4 de julho (4/07), às 22 horas (horário de Brasília)