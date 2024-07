FCF realiza doação de mais de 1,6 tonelada de alimentos arrecadados em campanha

Campanha arrecadou mais de 115 cestas básicas Crédito: Lucas Emanuel/FCF

A Federação Cearense de Futebol (FCF) fez, na manhã da última segunda-feira, 1º, a entrega simbólica das 116 cestas básicas – mais de 1,6 tonelada – arrecadadas pela Campanha Doe Gols, realizada ainda durante o Campeonato Cearense Série A 2024. A campanha foi idealizada pela FCF em parceria com o Governo do Estado e transformava cada gol marcado no Estadual deste ano em uma cesta básica, as quais seriam destinadas ao Ceará Sem Fome, programa de combate à fome no estado do Ceará. Ao todo, nas 47 partidas disputadas no Campeonato Cearense Série A 2024, foram marcados 116 gols por 10 equipes que jogaram a primeira divisão do torneio.