Mbappé treina separado e com curativo no nariz a 2 dias de jogo contra Holanda

O capitão da seleção da França, Kylian Mbappé, que sofreu uma fratura no nariz na estreia da equipe na Eurocopa contra a Áustria, reapareceu nesta quarta-feira (19) em treino dos 'Bleus' com um curativo no nariz, a dois dias do duelo com a Holanda pela segunda rodada do Grupo D.

O atacante, fora do início da atividade, treinou em separado com um preparador físico. Depois, treinou chutes a gol com os companheiros, sem dar sinais de incômodo ou dor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois de se chocar com o zagueiro Kevin Danso, Mbappé teve que ser substituído na reta final da vitória da França por 1 a 0 sobre a Áustria, na última segunda-feira.