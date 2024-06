Mbappé recebe apoio de Thierry Henry, mas é criticado por espanhol após apelo político

2 November 2021; Thierry Henry, Assistant Coach, Belgium National Team, on Centre Stage during day one of Web Summit 2021 at the Altice Arena in Lisbon, Portugal. Photo by Harry Murphy/Web Summit via Sportsfile Crédito: Harry Murphy / Web Summit / Sportsfile

Kylian Mbappé impactou o mundo ao se posicionar publicamente contra a extrema-direita às vésperas da segunda votação para o legislativo da França. A opinião de uma das principais referências futebolísticas na atualidade foi reiterada por outro ídolo da história do país: Thierry Henry. O treinador da seleção olímpica francesa compartilhou do mesmo temor do camisa 10 com o avanço do extremismo na política europeia. Durante coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (17), o técnico Henry fez um apelo para que os eleitores da França votem nas eleições dos dias 30 de junho e 07 de julho: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Eu definitivamente sei para onde vamos. Só para dizer que compartilho com tudo que foi dito sobre o assunto que vocês conhecem bem, se entrarmos na política. Acho que há algo que ainda é importante, o que pode bloquear os extremos é ir votar, então vá votar. Eu, pessoalmente, sou contra tudo o que divide e um pouco mais a favor do que pode unir”, se manifestou Thierry.

Osumane Dembélé também fez questão de se posicionar politicamente e avaliou que o momento do país pede atenção. No oeste da Alemanha, para disputa da Eurocopa 2024, o atleta garantiu que pretende votar remotamente nas próximas eleições legislativas: “Acho que a situação na França fez soar o alarme. Todos precisam se unir e precisamos nos mobilizar para sair e votar”, disse. Unai Simón critica posicionamento Na contramão do trio francês, Unai Simón, goleiro da Espanha, fez uma crítica direcionada ao posicionamento de Mbappé. Para o arqueiro, o camisa 10 da França deveria se concentrar apenas aos assuntos esportivos e deixar a pauta política para quem está diretamente envolvido com o tema. “Kylian é uma pessoa que tem muita repercussão no mundo, na sociedade, nós jogadores temos muita repercussão. É um tema político, acho que muitas vezes temos a tendência de opinar muito sobre temas que não sei deveríamos opinar ou não. Sou jogador de futebol, me dedico ao futebol e acredito que só deveria falar sobre assuntos esportivos e deixar os políticos para outras pessoas e entidades — declarou em entrevista coletiva também nesta segunda-feira (17).