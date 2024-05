Copa do Brasil: veja times classificados e datas dos confrontos

A terceira fase da Copa do Brasil de 2024 está se aproximando do seu desfecho. Com oito equipes já classificadas para as oitavas de final, cinco jogos são realizados nesta quinta-feira, 23 de maio.

Os outros três confrontos, com Grêmio x Operário-PR, Athletico-PR x Ypiranga-RS e Juventude x Internacional, não possuem data para serem realizados por conta da situação climática no Rio Grande do Sul.

Na terça-feira, 21, o Bragantino venceu o Sousa e o Vasco superou o Fortaleza nos pênaltis, assegurando as primeiras vagas. Foi a quinta derrota do Tricolor do Pici em suas últimas seis decisões por penalidades.