Preparador físico do Sousa-PB rebate xenofobia antes de jogo contra Bragantino-SP

Segundo relata o jornalista Maurílio Júnior, em post nas redes sociais, a discussão começou após alguns torcedores do Bragantino chamarem o preparador físico de “rapadura” durante o aquecimento dos jogadores no Nabi Abhi Chedid, estádio do time paulista.

A partida entre Bragantino-SP e Sousa-PB, pela terceira fase da Copa do Brasil , na noite desta terça-feira, 21, teve um episódio de xenofobia contra o preparador do time paraibano, Sousa Alexandre Duarte, ainda durante o aquecimento das equipes.

O time paraibano foi eliminado da Copa do Brasil após perder para o Bragantino por 3 a 0, mas fez história ao ter a melhor campanha de um time do interior da Paraíba na competição.

No torneio nacional, o Sousa-PB somou, em quatro partidas, duas vitórias, um empate e uma derrota, tendo enfrentando e eliminado Petrolina e Cruzeiro em fase anteriores.

Confira a nota publicada pelo Sousa-PB:

Como há milhões de anos, o Dinossauro fez história. Encerramos ontem a melhor campanha do interior da Paraíba em todos os tempos na Copa do Brasil caindo de pé contra uma das principais e mais estruturadas equipes do futebol nacional. Em quatro partidas no torneio foram 2 vitórias, 1 empate e somente uma derrota, encarando o Cruzeiro, que já venceu a competição seis vezes, Petrolina e o Massa Bruta.

Ao time do interior paulista fica nosso agradecimento pela recepção e por entrar em nossa história. Contem sempre com a gente.

Infelizmente, mais uma vez, sofremos com episódios de xenofobia que não condizem com o mundo atual e sabemos que não refletem o pensamento do povo de Bragança Paulista. E do nome da nossa Paraíba, da nossa rapadura, a melhor do Brasil, a gente tem é muito orgulho.

Somos caboclos do Sertão, só temos amor no coração, e ano que vem estaremos de volta, Copa do Brasil!

Um até breve do atual campeão da Paraíba e maior time do nosso Sertão!