Árbitro morre após sofrer mal súbito em teste físico da Ferj e ficar cinco dias internado

A morte do árbitro foi confirmada em nota oficial da Ferj, que esclareceu alguns fatos

Contudo, segundo informação revelada ao jornal O DIA por um amigo de Feliphe, o qual também estava fazendo o teste físico, ele só foi retirado da pista após o fim do teste, cerca de quatro minutos após passar mal e cair no chão.

A morte do árbitro foi confirmada em nota oficial da Ferj, que esclareceu alguns fatos. Segundo a federação, Feliphe foi “prontamente atendido por UTI móvel, presente no local dos testes" e depois encaminhado à UPA mais próxima, “onde foi imediatamente recebido, medicado e transferido na noite do mesmo dia (sábado, 4 de maio) para o Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu”.

O árbitro Feliphe da Cunha Oliveira Cabral da Silva, de 30 anos, faleceu na manhã da última quinta-feira, 9, após mal súbito durante um teste físico da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). O teste ocorreu no último sábado, 3, e desde então Feliphe estava internado.

O amigo ainda afirmou que as pessoas dentro da ambulância que socorreu Feliphe sabiam que o árbitro estava passando mal, mas que o veículo não foi conduzido ao hospital, como informado pela Ferj, em nota oficial.

“Aquecemos juntos, ele estava bem. Começamos a correr e faltando cinco tiros de corrida para acabar o vi caído. Ele ficou ali e não podíamos parar. Veio a ambulância, mas ele só foi retirado após o fim do teste, cerca de quatro minutos depois de cair. Ninguém chegou nele com o teste rolando. Depois que finalizou, o colocaram em uma cadeira de rodas e foi o momento que ele desmaiou e foi retirado da pista”, disse o amigo de Feliphe ao jornal O DIA.

“Somente vinte minutos depois que o diretor de arbitragem apareceu, nervoso. Sem a ambulância, o teste teria que ser paralisado. Acredito que eles queriam que a situação do Feliphe fosse resolvida ali para que continuasse (o teste). Mas as funcionárias da Vila Olímpica (onde foi realizado o exame) chegaram gritando com ele, dizendo ‘ele tem que sair daqui’. Foi a hora que ele se tocou”, revelou o amigo de Fhelipe.

Confira nota oficial da Ferj

"O Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro (Deaf-RJ) lamenta profundamente o falecimento do árbitro Feliphe da Cunha da Silva, após cinco dias de internação em uma unidade hospitalar Estadual, motivada por um mal súbito durante a realização dos testes físicos de rotina, ao que estava acostumado e dos quais participaram outros 44 árbitros e assistentes, todos devidamente liberados por autorização e atestado médico para a prática de atividades físicas.

Prontamente atendido por UTI móvel, presente no local dos testes, foi imediatamente levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima, onde foi imediatamente recebido, medicado e transferido na noite do mesmo dia (sábado, 4 de maio) para o Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, seguindo os protocolos médicos e administrativos regulamentares, em condição clínica estável e lúcido (sic), acompanhado de perto por membro do DEAF-RJ durante todo o tempo.

O Departamento de Arbitragem está consternado com o falecimento de um dos seus membros que, apesar dos seus poucos 30 anos, dos quais praticamente 9 dedicados a arbitragem, sempre demonstrou princípios éticos elevados, postura exemplar, dedicação profissional e os cuidados de saúde exigidos ao desempenho da função.

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro decretou luto oficial e se solidariza, nesse momento de profunda dor, com familiares e amigos diante de tamanha e irreparável perda."