Árbitro confirma primeiro gol de Terans pelo Fluminense em súmula; entenda

O Fluminense bateu o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira (1), por 2 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Assim, o Tricolor tem boa vantagem para avançar na competição e confirmar a classificação na volta, no Maracanã. Contudo, um fator curioso aconteceu no primeiro gol da equipe. Quem finalizou em direção ao gol foi Lima, porém o árbitro assinalou na súmula o tento para David Terans.

Na jogada, o meio-campista recebeu pela esquerda e chutou para tentar enganar o goleiro Felipe. Apesar do desvio acidental no uruguaio, o árbitro Felipe Fernandes de Lima entendeu que o gol deveria ser do camisa 80, visto que ao encostar na bola tirou o arqueiro do lance.