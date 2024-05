Árbitro utiliza câmera pela primeira vez em jogo da Premier League

Novidade tecnológica na Premier League. Pela primeira vez na história da liga, um árbitro estará equipado com uma câmera durante a partida. Jarred Gillett, responsável por apitar Crystal Palace x Manchester United, fará o teste da chamada ‘RefCam’, nesta segunda-feira (6), em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Inglês.

De acordo com informações do jornal inglês ‘The Athletic’, a tecnologia chamada de ‘RefCam’, neste caso em específico, vai servir para recolher imagens, utilizadas em um pequeno programa de promoção dos árbitros, com expectativa de exibição no final deste ano.

“Estas imagens não serão transmitidas ao vivo, mas os torcedores poderão vê-las no final do ano, no âmbito de um programa produzido pela Premier League Productions (PLP). Isto porque a Liga quer oferecer uma visão mais aprofundada e educativa sobre as exigências da arbitragem”, explicou a Premier League.