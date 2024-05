Série D: Maracanã arranca empate com América-RN; Iguatu fica no 0 a 0 com Sousa

América-RN e Maracanã duelam em primeira rodada da Série D Crédito: Reprodução/Ameríca-RN

Já o Iguatu conquistou um ponto com um empate em 0 a 0 contra o campeão paraibano. O time cearense se encontra na quinta posição da mesma chave. Outro alencarino do grupo, o Altético-CE perdeu em casa, de virada, para o Potiguar e é o lanterna do grupo. Os três cearenses voltam a campo no próximo final de semana. Iguatu enfrenta o Santa Cruz de Natal, em casa, no sábado, 4. Já Atlético-CE e Maracanã enfrentam América-RN e Potiguar, respectivamente. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente