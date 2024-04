CBF divulga grupos e premiações da Série D 2024; veja jogos dos times cearenses

Taça e medalhas do Campeonato Brasileiro Série D 2022 Crédito: Breno Babu/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na última sexta-feira, 15, os grupos e a premiação do Campeonato Brasileiro Série D de 2024. Com três representantes cearenses — Atlético-CE, Iguatu e Maracanã —, a competição nacional terá prêmios milionários. O regulamento do torneio será idêntico ao de 2023, com oito grupos de oito clubes cada. Todas as chaves são separados por região. Os times cearenses, por exemplo, disputarão com equipes da Paraíba e de Natal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com início marcado para 28 de abril, a competição tem final previsto para o dia 29 de setembro, quando decidirá seu grande campeão e vice. As equipes que chegarem até a semifinal do certame nacional conquistarão acesso para a Série C de 2025.

Para a Série D de 2025, Maracanã, Iguatu e Horizonte já têm vaga assegurada. Os dois primeiros, no entanto, podem conquistar o acesso para Série C ainda na edição deste ano.

Confira o grupo dos times cearenses na Série D 2024 Grupo A3

Atlético-CE



Maracanã-CE



Iguatu



Sousa



Treze



América-RN



Potiguar de Mossoró



Santa Cruz-RN

Confira a tabela dos jogos dos times cearenses na Série D 2024

Rodada 1 - 28 e 29 de abril Maracanã CE x América RN



Sousa PB x Iguatu CE



Atlético CE x Potiguar RN Rodada 2 - 4 ou 5 de maio Iguatu CE x Santa Cruz RN



América RN x Atlético CE



Potiguar RN x Maracanã CE Rodada 3 - 11 ou 12 de maio Maracanã CE x Treze PB



Iguatu CE x Atlético CE Rodada 4 - 18 e 19 de maio

Treze PB x Iguatu CE



Atlético CE x Maracanã CE Rodada 5 - 25 e 26 de maio Atlético CE x Treze PB



Maracanã CE x Iguatu CE Rodada 6 - 1° e 2 de junho Santa Cruz RN x Maracanã CE



Sousa PB x Atlético CE



Iguatu CE x Potiguar RN Rodada 7 - 8 ou 9 de junho