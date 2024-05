CBF divulga tabela detalhada da Série D; veja estreia de times cearenses

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nessa segunda-feira, 22, a tabela detalhada até a sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O certame, que terá início neste sábado, 27, contará com 64 clubes divididos em oito grupos com oito equipes cada. Na primeira fase, que vai até o dia 27 de julho, os clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta durante 14 rodadas. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançarão para a segunda fase e iniciarão o mata-mata da competição.

Nesta temporada, a Série D terá apenas três representantes cearenses: Atlético-CE, Iguatu e Maracanã. Dentre os clubes do Estado, apenas o Iguatu fará sua estreia fora de casa, jogando diante do Sousa-PB, no Marizão, neste domingo, 28.

Nesta primeira fase da competição, todos os 64 clubes participantes embolsarão o valor de R$ 400 mil por participação. Enquanto os 32 classificados para a segunda fase, arrecadarão R$ 150 mil.