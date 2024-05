No Domingão, Atlético Cearense é derrotado pelo Potiguar na estreia da Série D

Na próxima rodada, o clube vai até Natal-RN, onde encara o América-RN, no domingo, 5, às 18 horas, na Arena das Dunas.

Jogando no Estádio Domingão, em Horizonte, o Atlético Cearense foi derrotado pelo placar de 2 a 1, para o Potiguar-RN, pela rodada da estreia da Série D do Campeonato Brasileiro.

Alan abriu o placar para a Águia aos 13 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, Sampaio empatou nos acréscimos. No final do confronto, novamente Sampaio, agora para garantir a vitória dos visitantes.

