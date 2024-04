"Grande vergonha do futebol brasileiro", dispara Leila Pereira sobre Textor

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, no jogo Palmeiras x São Paulo, no Mineirão, pela Supercopa Rei 2024 Crédito: DOUGLAS MAGNO / AFP

A presidente Leila Pereira, do Palmeiras, disparou contra John Textor, minutos antes da final do Campeonato Paulista contra o Santos. A dirigente chamou o dono da SAF do Botafogo de "grande vergonha do futebol brasileiro", por conta de suas acusações de manipulação de resultado, que teria beneficiado o Verdão no Campeonato Brasileiro. Na última segunda-feira, 1º, Textor disse ter "evidências pesadas" de que o Palmeiras vem sendo beneficiado pela manipulação de resultados há, pelo menos, duas temporadas. Depois, em nota publicada em seu site, o empresário, inclusive, afirmou que o Choque-Rei pelo Brasileiro 2023 foi manipulado por jogadores do São Paulo, mas não apresentou provas. "Esse senhor já está falando essas barbaridades desde que fomos campeões brasileiros. O Palmeiras está processando John Textor na esfera cível, e fizemos um pedido de abertura de inquérito policial. Ele tem que comprovar o que diz. Eu acho que o John Textor, hoje, é a grande vergonha do futebol brasileiro. É de uma irresponsabilidade ímpar uma pessoa ficar fomentando mentiras. Ele tem que comprovar", comentou Leila, em entrevista à Cazé TV.