Palmeiras aciona STJD contra John Textor por citar o clube em manipulação de resultados

O Palmeiras está tomando as providências contra as acusações de John Textor, dono da SAF do Botafogo, que tem envolvido o nome do clube em casos de manipulação de resultados no futebol brasileiro. O time presidido pela presidente Leila Pereira acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o norte-americano.

A informação foi publicada inicialmente pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva. O Alviverde quer que o STJD impeça Textor de acusar o clube sem apresentar provas, como tem feito ultimamente. O clube aguarda a decisão do Tribunal.

Na última segunda-feira, John Textor disse que tinha "evidências pesadas" e "100% provadas" de que o Verdão vem sendo beneficiado por pelo menos duas temporadas. O Palmeiras rebateu as declarações do cartola botafoguense e considerou isso como uma tentativa de justificar a perda do título do Campeonato Brasileiro de 2023.