Senado terá CPI sobre manipulação de resultados no futebol; Textor será ouvido

Mais de 100 jogos do futebol brasileiro disputados em 2023 estão sob suspeita na CPI, que começará neste mês. Dono da SAF do Botafogo será chamado após acusações

O Senado começa a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a manipulação de resultados no futebol, em abril. Um dos primeiros a ser ouvidos deve ser o dono da SAF do Botafogo, John Textor, segundo o senador federal Jorge Kajuru (PSB-GO).

Textor, ainda, afirmou que cinco jogadores do São Paulo teriam contribuído para a goleada de 5 a 0 sofrida para o Verdão, pela 29ª rodada do Brasileirão. Em nota, ele também citou a vitória palestrina por 4 a 0 contra o Fortaleza, pela 35ª rodada do torneio nacional 2022, acusando quatro atletas do Leão do Pici de manipulação.

De forma equivocada, o empresário diz que o resultado "ajudou a garantir" o título, uma vez que o time Alviverde já entrou em campo como campeão após o tropeço do Internacional contra o América-MG. Os três clubes citados repudiaram o ocorrido e prometeram tomar as medidas cabíveis contra o dirigente.