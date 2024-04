Grupo de amigos pagou a fiança para Daniel Alves deixar a prisão, afirma jornal catalão

Os dois foram companheiros de time no Barcelona entre 2021 e 2022. Apesar das acusações, o advogado de Depay negou a informação. Com o pagamento da fiança, Daniel Alves deixa a prisão após mais de um ano.

Com patrimônio avaliado em cerca de R$ 330 milhões, Daniel Alves estava impossibilitado de fazer qualquer movimentação em suas contas devido a uma disputa judicial com sua ex-esposa, Dinorah Santana. O ex-jogador também teve valores bloqueados na Espanha desde a acusação de estupro.

Durante o julgamento, Inés Guardiola, advogada do jogador, afirmou que o brasileiro tinha uma dívida de 500 mil euros (R$ 2,7 milhões) com o Ministério da Fazenda espanhol e duas contas no país, sendo uma com 50 mil euros (R$ 272 mil) e outra com saldo negativo de 20 mil euros (R$ 109 mil).