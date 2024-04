Pai de Endrick homenageia filho e relembra passado do jogador

Douglas Ramos, pai de Endrick, ao lado de Jailson, ex-companheiro de seu filho quando atuava pelo Palmeiras Crédito: Reprodução/Instagram/@douglasramos6301

Endrick foi o principal protagonista na vitória do Brasil sobre a Inglaterra nesse sábado, 23. Após a vitória por 1 a 0, com gol do garoto de 17 anos, seu pai, Douglas Ramos, prestou uma homenagem ao jogador e relembrou a época em que trabalhou na limpeza do CT do Palmeiras. Em uma postagem em sua rede social, Douglas recordou uma época em que prestou serviços para o clube, no qual seu filho ocupa a posição de titular e já conquistou diversos títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista e a Libertadores.

Durante os stories, Douglas compartilhou imagens junto com Raphael Veiga, que atua pelo Palmeiras, e ex-jogadores do clube como Jailson, Felipe Melo, Luiz Adriano e Deyverson. Em todas as postagens, mostrou gratidão pelo momento vivido no passado. "Aqui tive o prazer de conhecer várias amizades", escreveu Douglas em uma das imagens ao lado do goleiro Jailson. Endrick: gol em amistoso e gratidão do pai Todas essas lembranças de Douglas foram com o intuito de homenagear seu filho, que entrou no segundo tempo do amistoso entre Brasil e Inglaterra e marcou o gol da vitória da seleção.

"E você, meu filho, está realizando um sonho de uma geração de família, obrigado por toda dedicação. Sou grato a Deus por tudo. Como sempre digo, que a vontade de Deus seja sempre feita", exclamou o pai. Endrick, hoje uma das principais revelações do futebol nacional, atua no elenco principal do atual campeão brasileiro, o Palmeiras. O jogador, antes de completar a maioridade, já está vendido para o Real Madrid por um valor de 35 milhões de euros (R$ 186 milhões na cotação atual) fixos, além de 25 milhões de euros (R$ 133 milhões) variáveis. Endrick: esforço do pai para a ascensão do filho Muito do que Endrick tem conquistado como jogador profissional é fruto do esforço de seu pai. O jovem chegou ao Palmeiras aos 11 anos, após o diretor da categoria de base do alviverde aceitar a proposta de Douglas para seu filho jogar no clube: um emprego dentro da equipe e uma propriedade para sua família. Douglas chegou a oferecer os mesmos termos ao São Paulo, rival do Palmeiras, que recusou a proposta do pai e viu o filho prosperar com as cores verde e branco, e agora também com a amarelinha.