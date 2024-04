Endrick se torna o quarto jogador mais jovem a marcar um gol pela Seleção Brasileira

Endrick já havia se tornado o quarto jogador mais jovem a estrear pela Seleção Brasileira, atrás apenas de Pelé, Edu e Ronaldo

Endrick fez história ao balançar as redes neste sábado, na vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em amistoso disputado em Wembley, em Londres. O atacante, acionado no segundo tempo pelo técnico Dorival Júnior, se tornou o quarto atleta mais jovem ao marcar um gol com a camisa da Seleção Brasileira.

Com 17 anos e 245 dias, Endrick fica atrás apenas de Pelé (16 anos e 257 dias), Edu (16 anos e 306 dias) e Ronaldo (17 anos e 228 dias). O top 5 também conta com Coutinho (17 anos e 323 dias).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vale lembrar que Endrick já havia se tornado o quarto jogador mais jovem a estrear pela Seleção Brasileira, atrás apenas de Pelé, Edu e Ronaldo, ao entrar em campo contra a Colômbia, em novembro do ano passado, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.