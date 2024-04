Palmeiras x Ponte Preta: onde assistir ao vivo - Campeonato Paulista

Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam hoje, sábado, 16 de março (16/03), em jogo quartas de final do Campeonato Paulista . A partida será disputada no Arena Barueri, em Barueri, São Paulo, às 18h (horário de Brasília).

Abrindo a segunda fase do Campeonato Paulista, o jogo entre Palmeiras e Ponte Preta marca o primeiro confronto das quartas de final. O Palmeiras, líder do grupo B, terá a vantagem de jogar em casa, enquanto a Ponte Preta ficou em segundo lugar.

No histórico geral do confronto, o Palmeiras tem ampla vantagem, com 59 vitórias, 31 empates e 30 triunfos sobre a Ponte Preta. A última vitória dos visitantes ocorreu em 2017, sete anos atrás, quando venceram por 3x0 na semifinal do Paulistão daquele ano.

