Vídeo mostra momento em que mascote do Internacional importuna sexualmente jornalista

O clube anunciou a decisão nesta quinta-feira, 14, em nota oficial. Em comunicado, o clube afirmou que está à disposição das autoridades e demonstrou "solidariedade com as mulheres envolvidas neste episódio".

Os crimes aconteceram no dia 25 de fevereiro, durante o clássico entre Internacional e Grêmio, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Imagens de segurança flagraram momento de importunação contra repórter.

O Sport Club Internacional anunciou na tarde desta quinta-feira, 14, a demissão do funcionário que trabalhava como mascote do clube, o Saci. Gustavo Acioli Astarita, de 30 anos, foi indiciado por importunação sexual contra uma repórter e uma torcedora.

O clube ainda informou que “mantém suas iniciativas de conscientização e prevenção internas, incluindo às pessoas responsáveis pela interpretação do Saci”.

Imagens de segurança mostram crime



A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investigou o ex-intérprete do mascote por duas denúncias. Uma dessas foi feita pela jornalista Gisele Kümpel, a qual foi beijada pelo indiciado após um gol durante a partida.