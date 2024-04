Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo - Campeonato Carioca

Jogo do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense será disputado hoje, 16, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo na Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo e Fluminense enfrentam hoje, domingo, 17 de março (17/03), em jogo da semifinal do Campeonato Carioca . A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro às 21h (horário de Brasília).

O Flamengo conseguiu ficar na primeira colocação do Campeonato Carioca, na frente do Fluminense que ficou na vice-colocação, e conseguiu a vantagem de ter a decisão em casa, apesar de ambos os jogos serem no Maracanã.

No primeiro jogo, o Flamengo foi superou e saiu vencedor com um placar de 2x0, com gols de Everton Cebolinha e Pedro.



Quartas de final da Champions League terá duelo entre Real Madrid e Manchester City; LEIA MAIS