Patrocinense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo - Campeonato Mineiro

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva no Premiere (pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Patrocinense e Atlético-MG se enfrentam hoje, quarta-feira, 24 de janeiro (24/01), em jogo da 1ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida será disputada no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, Minas Gerais, às 21h30 (horário de Brasília).

Essa será a estreia do Atlético no Campeonato Mineiro. O "Galo" é o time que mais vezes venceu o Campeonato Mineiro, com 48 conquistas. A Patrocinense nunca venceu o Atlético-MG em toda a história do confronto; são dez jogos com oito vitórias do Atlético-MG e dois empates.



Patrocinense x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: Pay-per-view

Quando será Patrocinense x Atlético-MG



Hoje, quarta-feira, 24 de janeiro (24/01), às 21h30 (horário de Brasília)

Onde será Patrocinense x Atlético-MG



Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, Minas Gerais

