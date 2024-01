Brasil x Bolívia: veja detalhes sobre a estreia da Seleção

Atual bicampeã olímpica, a seleção brasileira sub-23 estreia nesta terça-feira, 21, no Torneio Pré-Olímpico em busca da classificação para Paris 2024. Em jogo válido pela segunda rodada, o Brasil enfrentará a Bolívia no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas-VEN, às 17 horas.

O Torneio Pré-Olímpico é disputado por dez seleções sul-americanas, das quais somente duas se classificarão. A competição é dividida entre dois grupos (A e B), ambos com cinco seleções que se enfrentarão em jogo único.

Ao término da primeira fase, as duas equipes com maior pontuação de cada grupo avançarão para um quadrangular final. Nesta última etapa, as duas melhores seleções se classificarão para as Olimpíadas.