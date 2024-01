Mirassol x São Paulo: onde assistir ao jogo ao vivo - Paulistão

Jogo do Campeonato Paulista entre Mirassol e São Paulo será disputado hoje, 23, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

Crédito: Reprodução/ MARCELLO ZAMBRANA / AGIF / AGIF VIA AFP

O confronto terá transmissão ao vivo na Cazé TV e Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Mirassol e São Paulo se enfrentam hoje, terça-feira, 23 de janeiro (23/01), em jogo da 2ª rodada do Campeonato Paulista. A partida será disputada no estádio Campos Maia, em Mirassol, São Paulo, às 19h30 (horário de Brasília).

Na sua estreia pelo Campeonato Paulista, o São Paulo venceu em casa o Santo André por 3x1 no último sábado, 20, com gols de Lucas Moura, Luciano e Diego Costa para o tricolor, e Cléo Silva marcou para os visitantes.

Já o Mirassol empatou fora de casa por 1x1 com a Ponte Preta, que marcou com Jeh, enquanto Gabriel balançou as redes para a equipe de Mirassol.

Mirassol x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Paulistão Play: Streaming

Streaming Cazé TV: Youtube

Quando será Mirassol x São Paulo



Terça-feira, 23 de janeiro (23/01), às 19h30 (horário de Brasília)

Onde será Mirassol x São Paulo



Estádio Campos Maia, em Mirassol, São Paulo

