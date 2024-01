Presidente do Corinthians diz ter "conversas adiantadas" com Gabigol, do Flamengo

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024 e ainda não entrou em um acordo com a diretoria pela renovação. Pelo fato de o jogador poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de julho e sair de graça em dezembro, o Rubro-Negro carioca pode acabar topando negociá-lo com o Corinthians até para, ao menos, receber uma compensação financeira.

Augusto Melo revelou que o Corinthians possui conversas adiantadas para contratar Gabigol. O presidente do Timão, que tomou posse nesta terça-feira, 2, nunca escondeu o desejo de trazer o atacante , em baixa no Flamengo , e, de acordo com ele, o negócio pode, sim, ser concretizado.

“O fato da negociação com o Gabigol, conversei com a diretoria do Flamengo, está em tratativas. Ele não é barato, mas nos interessa. Seria um sonho para o corinthiano, mas se não der certo, temos planos B e C. Precisamos de mais um centroavante. Isso seria sem investidor”, prosseguiu Augusto Melo.

O ano de 2023 não foi positivo para Gabigol. O jogador teve números bem abaixo da média, se transformou em reserva e, sob o comando do Tite, perdeu espaço devido ao modelo de jogo do treinador, que prioriza dois atacantes de velocidade pelos lados e campo e um homem de referência na área, preferindo Pedro.

“Depende dele [Gabigol], porque já nos mostramos interessados. Conversamos com a diretoria [do Flamengo], empresários [do jogador]. Agora eles precisam nos falar o que é preciso. A conversa está bacana, amigável e legal. São os dois maiores clubes do País. Pedimos um posicionamento para que a gente possa apresentar uma grande proposta”, concluiu o novo presidente do Corinthians.

Em meio às tratativas por Gabigol, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, marcou presença na cerimônia de posse de Augusto Melo no Parque São Jorge, o que atesta a boa relação entre os clubes, algo que pode ajudar na conclusão da operação pelo camisa 10 rubro-negro.