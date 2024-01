Brasil x Bolívia: onde assistir ao jogo ao vivo: Pré-Olímpico

Jogo do Pré-Olímpico de Futebol entre Brasil e Bolívia será disputado hoje, 23, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva na TV Fechada através do SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Brasil e Bolívia se enfrentam hoje, terça-feira, 23 de janeiro (23/01), em jogo da 2ª rodada do Pré-Olímpico de Futebol. A partida será disputada no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, às 17h (horário de Brasília).

Essa será a estreia do Brasil no Pré-Olímpico de Futebol, o torneio serve como classificatória para os jogos Olímpicos de Paris que vai acontecer entre julho e agosto. Na selelção Brasileira, as principais peças são Andrey Santos, John Kennedy e Endrick.



Brasil x Bolívia ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: TV Aberta

Quando será Brasil x Bolívia



Hoje, terça-feira, 23 de janeiro (23/01), às 17h (horário de Brasília)

Onde será Brasil x Bolívia



Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela

