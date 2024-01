Com Zico e Romário, multinacional apresenta projeto esportivo ousado no interior do Ceará

Blockchain Sports, empresário da Bielorrússia, fará investimentos de centro de treinamento e estádio para 10 mil pessoas em Acopiara, no Centro-Sul do Estado

O projeto tem como objetivo achar talentos do futebol espalhados pelo Brasil e lapidá-los até se tornarem jogadores profissionais. A plataforma auxiliará no processo dando aos atletas mais visibilidade; e aos empresários e dirigentes de clubes, informações e estatísticas atualizadas sobre cada jogador, incluindo posições, características no campo, mapa de calor e números como chutes, desarmes, e outros dados.

A Blockchain Sports, empresa multinacional da Bielorrússia especialista em desenvolvimento de futebol, realizou, na noite desta segunda-feira, 15, em Fortaleza, o pré-lançamento de uma plataforma digital de scouting (monitoramento técnico e estatístico dos atletas) com foco em encontrar futuras revelações no esporte e apoiar jovens.

No evento, estiveram presentes figuras importantes do futebol mundial, como os ex-jogadores Zico e Romário. O Baixinho, inclusive, falou sobre o projeto.

Simultaneamente, a multinacional ainda está construindo um centro de treinamento de última geração em Acopiara , cidade localizada no Centro-Sul do Estado.

Zico, por sua vez, exaltou a evolução do futebol cearense e relacionou o projeto com a ascensão do futebol local.

"Principalmente depois que veio a Copa do Nordeste, tudo deu uma nova inspiração, porque se tornou um dos campeonatos mais importantes do país e houve um crescimento muito grande das equipes do Nordeste em relação à criação de centros de treinamento, preocupação com a base. Então os resultados começam a aparecer, investimentos”, disse o ex-camisa 10 do Flamengo.