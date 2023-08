Zagallo é internado no RJ para tratamento de uma infecção urinária

Tetracampeão mundial pela seleção brasileira, sendo duas vezes como jogador (1958 e 1962), uma como treinador (1970) e uma como coordenador técnico (1994), o Velho Lobo - como é conhecido - fez aniversário no último dia 9 de agosto. Ele também dirigiu o Brasil nas Copas do Mundo de 1974 (quarto lugar) e 1998 (vice), além de assistente técnico no Mundial de 2006 (queda nas quartas de final).

O ex-jogador e treinador de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo, de 92 anos, está internado desde terça-feira (15), no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, para tratamento de uma infecção urinária. Segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (16), Zagallo "está clinicamente estável, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos", mas ainda sem previsão de alta hospitalar.

Zagallo esteve internado no mesmo hospital em julho do ano passado, por conta de uma infecção respiratória. Em outubro, o ex-jogador e treinador foi homenageado com uma estátua de cera no museu da Seleção, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), também na Barra.