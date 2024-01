Presidente eleito do Corinthians alimenta sonho por Gabigol e quer avançar na conversa

Augusto Melo, que vai assumir gestão do Timão a partir de 2024, diz que "quer sentar com o pessoal do Flamengo" para tratar sobre um acordo pelo atacante

Novo presidente do Corinthians, Augusto Melo considera real a chance de contratar o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol. Nesta quarta-feira, 20, o dirigente destacou que pretende sentar com o Flamengo para buscar um acordo, apesar de se tratar de um negócio complexo.

"O Gabigol é um grande jogador, interessa a qualquer clube, tem as nossas características, então por que não tentarmos uma boa conversa? A gente quer sentar com o pessoal do Flamengo, há interesse dos dois lados, seria bom para o Gabigol respirar novos ares, seria bom para o Corinthians em termos de marketing e camisa, a gente vai chegar a um bom acordo, se Deus quiser", afirmou Augusto Melo, em entrevista ao Sportv.

O atual contrato de Gabigol com o Flamengo é válido até o fim do ano que vem. Em outubro, as partes chegaram a definir um acordo verbal para a renovação do vínculo, porém ainda não houve o anúncio oficial.