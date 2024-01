Gabigol no Podpah: as principais revelações do jogador no podcast

Gabriel Barbosa, jogador do Flamengo, deu uma entrevista ao podcast apresentado por Igão e Mítico, o Podpah; veja as principais declarações no programa

Gabriel Barbosa, ou simplesmente Gabigol, foi entrevistado no podcast brasileiro Podpah. Mediado por Igor Cavalari (Igão) e Thiago Marques (Mítico), o programa durou 1 hora e 54 minutos. Foi a segunda oportunidade em que o atacante foi entrevistado no programa; sua primeira ida aconteceu em 2021.

Ao ser perguntado se o clube estaria sondando sua situação como jogador, Gabigol respondeu: “Tenho mais um ano de contrato com o Flamengo, teve uma conversa sobre a renovação, e acabou que não foi assinada, até então, e eu lido com a realidade”, falou o jogador sobre seu atual contrato.

O jogador esteve presente em um festival de rap no último final de semana, sediado no estádio do Corinthians, a Neo Química Arena, e falou que foi super bem recepcionado pelos torcedores do clube.

“Sei que o Gabigol vai estar aí no Podpah, fala para ele que tem que jogador do Corinthians , eu que dei a informação. Ele vai saber o que é ser ídolo se ele for jogar no Corinthians”, encerrou o áudio.

Igão foi ao encontro do jogador já a caráter, vestido com a camisa do clube alvinegro, e logo nos primeiros minutos, apresentou um áudio de um ídolo da torcida corintiana, o apresentador e ex-jogador, Neto.

“Querendo ou não, pode ser meu último ano com a camisa do Flamengo, e eu quero que seja especial. Por mais que as pessoas tentem acabar com isso por conta da inveja, mas a torcida do Flamengo sempre foi muito f*", encerrou exaltando a torcida do time carioca.

Gabigol no Podpah: visão sobre a última temporada do Brasileirão

Gabriel Barbosa falou um pouco sobre como foi sua última temporada e comentou sobre alguns clubes que tiveram destaque, seja positivo ou negativo. Ele começou ressaltando que não se lembra da última vez que jogou sem dores, o que afetou seu desempenho.

Cria do Santos, ele também mencionou o primeiro rebaixamento do clube paulista. O atacante não escondeu a tristeza pelo rebaixamento do Peixe para a Série B e lembrou que grande parte de seus amigos e familiares são torcedores do clube.