Bola de Ouro: Fifa premia os melhores jogadores do Mundial de Clubes

Rodri foi eleito pela Fifa como o Melhor Jogador do Mundial de Clubes Crédito: Reprodução/ YouTube CazéTV

A Fifa, ao término de cada Mundial de Clubes, premia os três melhores jogadores de cada posição. Além da distribuição de premiações para os três melhores jogadores, é disponibilizado também um prêmio "Fair play". O melhor jogador do torneio foi o espanhol Rodri, do Manchester City. O argentino Julián Álvarez, autor de dois gols na final, foi o artilheiro da competição, ao lado de Karim Benzema, do Al-Ittihad, e Malooul, do Al Ahly, que também marcaram duas vezes no torneio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

As premiações para os melhores jogadores são as seguintes: Bola de Ouro - prêmio para o melhor jogador do torneio, Bola de Prata - prêmio para o segundo melhor jogador do torneio e Bola de Bronze - prêmio para o terceiro melhor jogador do torneio. Mundial de 2023: quem foram os premiados do torneio Veja quais foram os jogadores e equipes premiados no Mundial de Clubes de 2023 Bola de Ouro Rodri — Manchester City Inter Miami anuncia atacante Luis Suárez, que retoma parceria com Messi; VEJA Bola de Prata Kyle Walker — Manchester City Bola de Bronze