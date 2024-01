Brasil é o país com mais participações em finais do Mundial de Clubes da Fifa

Futebol brasileiro estava empatado com a Espanha com nove finais cada. Porém, com o avanço do Flu, o país pentacampeão do mundo chegou à sua décima decisão

Ao bater o Ah-Ahly, do Egito, na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, nesta segunda-feira, 18, o Fluminense garantiu uma vaga para a grande decisão do torneio. Com isso, o time tricolor fez o Brasil se tornar o país com mais finais da competição, segundo o Sofascore.

O futebol brasileiro estava empatado com a Espanha com nove finais cada. Porém, com o avanço do Flu, o país pentacampeão do mundo chegou à sua décima decisão. A Inglaterra, terceira colocada com seis finais, aumentou seu número com a classificação do Manchester City diante do Urawa Reds-JAP na tarde desta terça-feira, 19.

Dos nove times brasileiros que chegaram na grande final, apenas o Corinthians conseguiu o feito duas vezes (1999 e 2012). Vasco da Gama (1999), São Paulo (2005), Internacional (2006), Santos (2011), Grêmio (2017), Flamengo (2019), Palmeiras (2021) e Fluminense (2023) são os outros clubes que chegaram à decisão uma vez.