Brasileirão 2024: quando vai começar o campeonato?

O Brasileirão de 2024 não irá ser paralisado durante a Copa América e os jogos Olímpicos

Com o fim do Campeonato Brasileiro de 2023 e o Palmeiras como campeão desta edição, a CBF já divulgou o calendário com todas as datas vigentes para a temporada de 2024. O Brasileirão terá início em 14 de abril, com previsão de encerramento para 8 de dezembro. A CBF declarou que esta será a primeira edição do Brasileirão em que a primeira rodada se iniciará com uma partida comemorativa. O órgão ainda não declarou quais serão as equipes que participarão deste jogo inicial (a tendência é que o campeão de 2023 seja um dos times presentes neste jogo). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O local da partida também será escolhido pelos organizadores do campeonato e ainda não foi decidido.

Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp "Será uma grande festa para celebrar o início do campeonato, que é o mais disputado do mundo. A CBF seguirá trabalhando na nossa gestão para tornar cada vez mais as competições rentáveis para os clubes e empolgantes para os torcedores brasileiros", comunicou o até então presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Quem transmitirá o Brasileirão 2024? A tutela de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2024 permanece nos canais da Rede Globo, incluindo a Globo em TV aberta, Premiere e SporTV. Este será o último ano de contrato exclusivo da emissora, já que em 2025 começará a prevalecer a "Lei dos Mandantes". No novo modelo de transmissão em 2025, os clubes poderão decidir, separadamente ou por meio da criação de uma liga organizadora, com quem querem assinar contrato para a transmissão dos jogos que acontecerem em seu mando de campo. FCF detalha tabela da primeira fase do Campeonato Cearense 2024; CONFIRA O Athletico Paranaense, que teve seu contrato rompido com a Globo, deve seguir com suas partidas, disputadas na Ligga Arena/Arena da Baixada, na CazéTv. Atualmente, além do canal do streamer Casimiro Miguel, o TNT e o aplicativo do clube transmitem as partidas (Rede Furacão).

Como será o Brasileirão 2024? O Brasileirão de 2024 permanecerá no formato padrão de pontos corridos, com 20 equipes disputando o principal título nacional. Serão 38 partidas divididas em dois turnos. O Palmeiras, maior campeão, conquistou a dobradinha de Brasileirões em 2022 e 2023 e buscará o segundo tricampeonato de um clube na história dos pontos corridos. A única vez que um time conseguiu este feito foi o São Paulo em 2006, 2007 e 2008. Supercopa do Brasil: VEJA quando Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar

Com o rebaixamento do América-MG, Coritiba, Goiás e Santos, os clubes promovidos da segunda divisão para substituir os rebaixados foram Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético-GO. O Brasileirão será paralisado durante a Copa América e as Olimpíadas? Foi decretado que as rodadas do Brasileirão serão paralisadas durante as datas Fifa no ano de 2024. Porém, durante a Copa América, prevista para acontecer entre 20 de junho e 14 de julho, as rodadas ocorrerão normalmente. Assim, caso algum jogador de um clube brasileiro seja convocado para jogar a competição entre seleções, ele poderá perder até nove rodadas do campeonato nacional.