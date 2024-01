Mando de campo na final da Copa do Nordeste de 2024 será da CBF, aponta regulamento

O foco está no artigo 22, que especifica a definição do mando na semifinal em jogo único (3ª fase) e na decisão em ida e volta (4ª fase). A mudança marca uma resposta direta aos acontecimentos conturbados da última edição do torneio e visa garantir a segurança e organização nos jogos finais da competição regional em 2024.

O documento de 14 páginas não estabelece explicitamente que as finais devem ocorrer em arenas, apesar de existirem apenas quatro na região, construídas para a Copa do Mundo de 2014: Arena das Dunas (31 mil lugares), Arena Pernambuco (45 mil), Fonte Nova (48 mil) e Castelão (63 mil).

Nesta sexta-feira , 8, a Diretoria de Competições da CBF divulgou os documentos técnicos referentes à edição de 2024 da Copa do Nordeste. Os materiais incluem o Plano Geral de Ação, o Regulamento Específico, a Tabela Básica e o Ofício da competição. No regulamento, a instituição apontou que a definição do estádio nas partidas (ida e volta) da final pertencerá à CBF após a realização de vistoria técnica, levando em consideração aspectos de segurança.

Cada etapa estabelece uma capacidade mínima para os estádios. Na fase de grupos, o mínimo é de 5 mil torcedores. Nas quartas e na semifinal, esse número aumenta para 10 mil, e na decisão, atinge 15 mil espectadores. Além disso, os clubes são obrigados a disputar as partidas no estado de sua respectiva federação. Teoricamente, diversos estádios sem a característica de "arena" se qualificariam para sediar a próxima final, incluindo o "Batistão" em Aracaju e o "Rei Pelé" em Maceió.

A mudança do local do jogo só ocorrerá em circunstâncias excepcionais, a critério da diretoria de competições da CBF. A polêmica decisão da Copa do Nordeste de 2023 entre Sport e Ceará, realizada na Ilha do Retiro, parece ter sido fator determinante. O embate, ocorrido em 3 de maio, atraiu 26.345 torcedores segundo o borderô oficial, apesar do presidente da FPF, Evandro Carvalho, ter afirmado, em áudio vazado naquele dia, que o estádio receberia 40 mil pessoas.

Apesar dos envolvidos, incluindo Evandro, negarem a superlotação, a situação fora do estádio gerou uma noite violenta em Pernanbuco. Pouco depois, Evandro Carvalho anunciou que a CBF passaria a realizar as finais do Nordestão exclusivamente em arenas.

A fase de grupos da Copa do Nordeste terá início no dia 4 de fevereiro e terá seu encerramento no dia 9 de junho. Ao todo, serão 12 datas destinadas aos jogos no certame.