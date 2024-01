Mendoza, ex-Ceará, é ameaçado e tem passaporte furtado após rebaixamento do Santos

Atacante colombiano também teve carro incendiado após a derrota do Peixe diante do Fortaleza, que culminou na queda do time para a segunda divisão

O atacante colombiano Mendoza, ex-Ceará e atual Santos, viveu episódios de tensão após a derrota diante do Fortaleza, que culminou no rebaixamento do Peixe. Além de ter tido o carro queimado fora do estádio, o jogador registrou em um boletim de ocorrência que teve os documentos roubados do carro e foi ameaçado. A informação é do site G1, que informou ainda que o caso está sendo investigado pelo 2° Departamento de Polícia (DP) de Santos.

De acordo com relato do atleta e de um amigo no boletim de ocorrência, Mendoza teria tentado deixar o estádio no carro do companheiro após encontrar o próprio veículo incendiado — e sem os documentos pessoais — nos arredores da Vila Belmiro. Eles foram, no entanto, abordados por um grupo de pessoas, que atiraram objetos neles. Ambos relatam que, em tom de ameaça, os indivíduos pediram que os dois descessem do carro.

Após o episódio, segundo com a Polícia Civil, Mendoza deixou o Brasil. O carro passa por um perícia e o motorista tem colaborado com o caso em busca de encontrar os envolvidos.