Palmeiras indica permanência de Abel Ferreira para 2024 após reunião com Leila

Nesta sexta-feira, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o técnico Abel Ferreira, se reuniram na Academia de Futebol para conversar sobre o futuro do time. O treinador dará sequência ao planejamento para a temporada de 2024 e deve seguir na equipe.

"Em reunião com a presidente Leila Pereira, nesta sexta-feira (08), na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira reforçou ter contrato vigente com o Palmeiras até dezembro de 2024. Leila e Abel avaliaram os objetivos alcançados pelo clube em 2023, com a conquista de três títulos em cinco competições disputadas, e deram continuidade ao planejamento para a próxima temporada, que tem sido desenvolvido há meses pela comissão técnica em conjunto com o Departamento de Futebol", diz o comunicado.

A permanência do treinador português para a próxima temporada vinha sendo dúvida, principalmente após as especulações do Al-Sadd, do Catar. Além disso, o técnico enfatizou em suas últimas declarações estar cansado dos calendários apertados do futebol brasileiro.