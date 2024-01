Atacante Mendoza, ex-Ceará, tem carro incendiado após rebaixamento do Santos

Um grupo de torcedores do Santos iniciou uma série de violências após a derrota da equipe e atearam fogo no veículo do atleta

O Santos foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro após ser derrotado pelo Fortaleza, na Vila Belmiro, em jogo válido pela última rodada da competição. Ao término da partida, um grupo de torcedores iniciou uma série de atos violentos nos arredores do estádio e atearam fogo no carro do atacante Mendoza, ex-Ceará, que sofreu o descenso junto ao Peixe.

Outros carros e ônibus foram queimados pelo grupo, que precisou ser contido pela polícia com gás de pimenta. Ao que indicam as fontes que estavam próximas do ocorrido, apesar do carro ser de um jogador do elenco, não foi uma ação proposital de protesto ao atacante, que começou a partida derradeira para a queda do Alvinegro Praiano no banco de reservas.