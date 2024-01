Brasileirão: quais times classificados para Libertadores e Sul-Americana 2024

Emoção não faltou, mas na noite desta quarta-feira, 6, a Série A do Campeonato Brasileiro 2023 chegou ao fim. Após empatar com o Cruzeiro por 1 a 1, o Palmeiras foi campeão do torneio com 70 pontos. Com 68 pontos com vencer o Fluminense, o Grêmio ficou com o vice-campeonato. Atlético-MG e Flamengo completaram, respectivamente, o G-4 do Brasileirão.



Com o final do certame, as situações de classificação para Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e rebaixamento à Série B foram definidas. Veja quem são as equipes brasileiras que jogam as competições internacionais da Conmebol em 2024:



- Times brasileiros na Libertadores 2024

G-4 do Brasileirão 2023, Atlético-MG, Grêmio e Flamengo já estão confirmados na Copa Libertadores 2023, assim como o Palmeiras, atual campeão. Pelo título da Copa do Brasil, o São Paulo também tem vaga direta confirmada no certame continental, bem como o Fluminense pelo título diante do Boca. Após queda drástica no segundo turno, o Botafogo ficou apenas com vaga na pré-Libertadores, em companhia do Bragantino.